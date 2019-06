Floridia, nel fine settimana la Coppa Italia di calcio a 5 non vedenti assoluti

Si terrà a Floridia, presso la struttura sportiva “Maracanà“ in Via Crispi n. 122, sabato e domenica con il gran finale, la Coppa Italia di calcio a 5 non vedenti assoluti, indetta dalla FISPIC (Federazione Italiana Sport Ipovedenti e Ciechi), riferita alla stagione sportiva 2018-2019.

Alla manifestazione partecipano le tre squadre prime classificate al relativo Campionato Italiano di calcio a 5 alle quali si aggiunge di diritto la squadra organizzatrice della manifestazione: Crema, Lecce, Firenze e Siracusa, quest’ultima quale squadra organizzatrice.

L’A.S.D. nuovi orizzonti è costituita a Siracusa nel giugno del 1998, con lo scopo di agevolare la pratica dello sport tra i non vedenti.