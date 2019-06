Siracusa, incidente autonomo alla Pizzuta: auto si ribalta e finisce contro il muretto laterale

Spettacolare incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Traversa la Pizzuta, a Siracusa.

Una Kia Sportage bianca stava percorrendo la strada in direzione nord, quando, per ragioni ancora in via di accertamento, ha sbandato ed è andata a finire prima contro un palo, poi si è ribaltata andando a finire la sua corsa contro il muro. Il palo è stato totalmente sradicato e l'auto ha perso tutto il blocco della ruota anteriore destra.

Sul posto i vigili urbani per i rilievi del caso e i pompieri che hanno tirato fuori dal veicolo il conducente poi condotto in ospedale.