Avola, omicidio Andrea Pace: il 25enne raggiunto da 5 colpi

Mirati per uccidere i colpi sparati contro Andrea Pace, la notte tra martedì e mercoledì scorso in via Neghelli, ad Avola.

Dieci colpi sparati sia da lontano che da distanza ravvicinata, 5 dei quali hanno colpito a morte il 25enne, proprio mentre stava per entrare nella casa in cui viveva con i suoi genitori. Lo ha stabilito l'autopsia effettuata dal medico legale Veronica Arcifa su disposizione del Pm carlo Parodi.

Andre Pace era tornato da poco ad Avola dopo un periodo trascorso a Torino con l'obbligo di soggiorno a seguito di una denuncia per stalking da parte della ex compagna, con la quale Pace ha avuto una bambina.

Intanto i Carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare l'autore dell'agguato. Le indagini non tralascino nessuna pista e stanno scandagliando anche la vita privata del giovane, che non viene considerato organico a gruppi criminali.