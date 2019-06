Siracusa aderisce alla “Dichiarazione di Milano per l'adattamento climatico della green city”

Siracusa è tra le prime città in Italia ad aderire alla “Dichiarazione di Milano per l'adattamento climatico della green city”.

Il provvedimento è stato adottato, questa mattina, dalla Giunta Italia.

L'adesione comporta una dichiarazione simbolica di “stato di emergenza climatica ambientale”, dalla quale scaturirà una serie di atti per arrivare a ridurre entro il 2030, anche a Siracusa, le emissioni di gas serra che sono la causa principale dei cambiamenti climatici.

Inoltre, a seguito dell'adesione, il Comune di Siracusa dovrà muoversi in due sensi: intanto aprire un confronto con gli enti nazionali e regionali per attività concrete di riduzione dei gas serra, e poi, in ambito più locale, dovràinformare, educare e orientare i cittadini verso modelli sostenibili riducendo i consumi energetici, i rifiuti, gli sprechi alimentari e dell'acqua".

"Il livello di emergenza è tale – spiega il sindaco, Francesco Italia – che a nessun è consentito di stare con le mani in mano. Vorrei che fosse diffusa la consapevolezza che l'innalzamento delle temperatura, con lo scioglimento dei ghiacciai ormai in corso e l'innalzamento dei mari, è destinato ad avere effetti dannosi e devastanti per tutte le città costiere compresa Siracusa. Dunque, la nostra è una scelta che guarda al futuro e soprattutto alle nuove generazioni. Non a caso uno degli input a prendere questa decisione è giunto proprio dal gruppo di giovani siracusani che spontaneamente da mesi ormai si impegna in iniziative a difesa dell'ambiente"