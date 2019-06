Noto, controlli antiabusivismo in centro: sequestrati alcuni volatili

Attiravano i turisti con dei volatili in mano per chiedere, in cambio di una foto, un compenso economico. Accadeva in pieno centro storico a Noto, in via Vittorio Emanuele, dove la Polizia municipale ha fermato l'attività illecita messa in campo da un gruppo di minori. Gli animali, una volta recuperati, sono stati affidati per le cure del caso alle associazioni di volontariato.

"Un plauso ai nostri agenti di Polizia Municipale - commenta l’assessore al ramo Frankie Terranova - impegnati per garantire maggiore sicurezza e il rispetto delle regole sia in centro sia in periferia, assicurando presenza e professionalità. In questi giorni è in atto un rafforzamento di attività e iniziative del genere sul territorio, già anticipato con le modifiche agli orari di accesso dei corrieri nell’isola pedonale di corso Vittorio Emanuele. Facciamo affidamento nella collaborazione dei concittadini e dei visitatori della città per riuscire a tenere alto il livello di accoglienza di una città turistica come la nostra".

Controlli antiabusivismo anche in esercizi commerciali e controlli per mettere un freno ai cumuli di rifiuti abbandonati nelle zone periferiche.