Augusta, controlli a Brucoli: chiuso un ristorante e sequestrati carne e pesce

ontrolli a tappeto al borgo marinaro di Brucoli da parte dei Carabinieri e di personale del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Asp. Nel mirino i ristoranti e in uno sarebbero state riscontrate "diverse carenze di carattere prettamente sanitario. Nel locali, dove si sono riscontrate le carenze più gravi, si è proceduto alla immediata chiusura".

Complessivament dopo tutti i controlli sono state elevate sanzioni per circa 4.000 Euro e un operatore del settore è stato segnalato per gravi violazioni relative alla conservazione di alimenti con sequestro di 4,5 chili di carne e di 15 chili di pesce.

La riapertura del locale avverrà solo dopo che il titolare avrà rimesso in conformità la sua attività.