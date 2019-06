Noto, firmato protocollo con il prefetto per "Spiagge sicure 2019"

Firmato questa mattina in Prefettura il protocollo d'intesa "Spiagge sicure 2019" tra l Prefetto Luigi Pizzi e il sindaco di Noto Corrado Bonfanti. Per il progetto, finanziato dal Ministero dell’Interno, il Comune di Noto riceverà 42mila euro per sostenere i costi di assunzione di personale di polizia locale a tempo determinato fino al 15 settembre per prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale sui litorali.

"Siamo l’unico Comune della provincia di Siracusa - spiega il sindaco Corrado Bonfanti - e tra gli 8 Comuni siciliani a beneficiare di un finanziamento che ci permetterà di garantire il presidio delle nostre spiagge e assicurare ai nostri bagnanti il rispetto delle regole".