Siracusa, continuano gli allenamenti del Settebello in vista dell'amichevole con la Grecia

Si disputerà l'amichevole internazionale tra Grecia e Settebello, mercoledì 19 giugno alle ore 19.30 (ingresso gratuito), alla Cittadella dello Sport, dove da settimane continuano gli allenamenti in vasca ed in palestra.

“Con la Grecia il risultato in sé conta poco – afferma il ct Sandro Campagna - ma sarà un test molto importante per provare alcune cose con le nuove regole e cercare di adattarci subito. Si tratta di una esibizione nella quale pubblico e addetti ai lavori potranno iniziare a vedere come sarà l'evoluzione della pallanuoto. Sarà quindi un'anteprima importante che Siracusa merita”.

Campagna spiega poi la scelta di iniziare la preparazione a Siracusa: “L'ospitalità che dà l'Ortigia è qualcosa di straordinario. Già la Cittadella era bella di suo, ma così rimodernata, grazie al lavoro che sta facendo il Circolo Canottieri Ortigia, è ancora più bella. C'è una attenzione stupenda nei nostri confronti. La città dà sempre grande affetto alla squadra e questo secondo me è molto importante, perché questi sono giorni di grandi carichi di lavoro, quindi se il morale è alto i ragazzi si allenano in maniera più forte e intensa. Per questo ho scelto Siracusa: perché so che qui si può lavorare bene”.