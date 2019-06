Siracusa e provincia, da domani attive le guardie mediche turistiche

Da domani sabato 15 giugno riaprono le Guardie mediche nelle località balneari e turistiche di Fontane Bianche, Arenella, Brucoli, Marzamemi, Portopalo, Noto Marina e Avola Antica. Resteranno aperte fino al 15 settembre.

Le Guardie mediche turistiche sono dotate di numeri telefonici fissi e cellulari per consentire con facilità agli utenti il reperimento del medico di turno.

Nel Distretto di Siracusa la Guardia medica turistica di Fontane Bianche sarà aperta dalle 8 alle 20. Dalle 20 alle 8, invece, sarà in servizio la guardia medica turistica dell’Arenella.

Nel Distretto di Noto la guardia medica di Noto Marina sarà attiva h 24, a Marzamemi da lunedì a sabato dalle 15 alle 8 e la domenica dalle 14 alle 8, a Portopalo dalle 8 alle 20 e, ad Avola Antica, da lunedì a sabato dalle 8 alle 15 e la domenica dalle 8 alle 14.

Nel Distretto di Augusta infine, la Guardia medica turistica di Brucoli sarà aperta h 24.

Per le prestazioni sanitarie rese dalle Guardie mediche turistiche è previsto il pagamento, da parte dei cittadini residenti fuori provincia di 15 euro per le visite ambulatoriali, di 25 euro per la visita domiciliare e di 5 euro per le prestazioni ripetibili da pagare, con un bollettino di conto corrente o dell'Asp che sarà consegnato alla guardia medica,entro dieci giorni dalla data della visita.

ELENCO DEI PRESIDI DI GUARDIA MEDICA TURISTICA

Indirizzo Tel. fisso Tel. mobile

Distretto di Augusta

Brucoli Via Canale, 46 0931-981300 320-4322867

Distretto di Noto

Marzamemi Via Nuova (ex scuola elementare) 0931-841245 335-7731115

Portopalo Via Luigi Sturzo, 17 0931-842510 335-7030899

Noto Marina Via G. Martino, 2 335-1270931

Avola Antica Ex Cupole 335-7574278

Distretto di Siracusa

Arenella c/da S. Teresa 0931-722274 320-4322778

Fontane Bianche Viale dei Lidi, 1 0931-790973 335-7731415