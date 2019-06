Siracusa, pubblicato avviso ricerca locali da adibire ad aule in via Alcibiade

E' stato pubblicato, dal Settore Relazioni con la città, un avviso di ricerca di un immobile in locazione, da adibire a classi, sei, di primaria, ognuno per ospitare 24 alunni iscritti all’Istituto Verga.

Soddisfazione è stata espressa da Angelo Troia, presidente del Comitato Scuole Sicure, dal quale partì, nei giorni scorsi, la denuncia di abbandono delle strutture scolastiche.

Anche se "l’avviso, per quanto concerne i requisiti richiesti, andrebbe perfezionato. - dice Angelo Troia - Leggiamo che sono richieste le certificazioni in materia di antincendio, la conformità ai parametri di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, la conformità ai parametri del Decreto ministeriale del 1975, ma ancora una volta viene omesso o dimenticato di aggiungere, per gli immobili anteriori al 1984 e per quelli che hanno cambiato destinazione d’uso, le verifiche di vulnerabilità sismica”.

"Pertanto- conclude Troia- visto che le domande di disponibilità dei locali dovranno essere inoltrate entro il 2 del mese prossimo chiediamo all’amministrazione di inserire anche le verifiche di vulnerabilità sismica"