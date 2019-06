Augusta, reati inerenti gli stupefacenti: un mese e 29 giorni in istituto penale per un 16enne

Deve scontare un mese e 29 giorni in un istituto penale per minori, a seguito della rideterminazione della pena. Per tale motivo, la Polizia di Stato di Augusta ha eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte di Appello per i Minorenni di Catania, nei confronti di un 16enne accusato di aver commesso reati inerenti gli stupefacenti.