Avola, avviati i cantieri di servizio: il sindaco "Un’opportunità"

Partiranno nei prossimi giorni i cantieri di servizio ad Avola, grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Giunta municipale nell'ambito del Piano di Azione e Coesione 2014/2020.

Tra le attività previste, anche la manutenzione delle aree del verde pubblico e delle "bambinopoli", sia in città sia ad Avola Antica, revisione e manutenzione della segnaletica stradale e degli impianti sportivi e pulizia delle periferie.

“Un’opportunità per il Comune e per coloro che si trovano in difficoltà - dice il sindaco Luca Cannata - volta all’inclusione sociale e lavorativa nel nostro territorio con l’impiego per il periodo estivo in lavori di pubblica utilità”.