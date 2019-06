Siracusa, Castagnino: "Bilancio comunale da rifare"

Un bilancio comunale basato solo su aumenti delle imposte locali, senza razionalizzazione delle spese.

A dirlo è il consigliere comunale di Siracusa Protagonista, Salvo Castagnino, il quale annuncia che presenterà una serie di emendamenti.

"Non potrò mai consentire - ha detto - che le attività di vicinato invece di investire per migliorarsi cedano i fondi esigui all’amministrazione che continua a tenere priva di ogni servizio la città. Il nostro gruppo ha affilato le forbici per tagliare le spese e ridurre la pressione, li aspettiamo in aula dove metteremo in vita un confronto dal quale, se ci saranno interlocutori con un minimo di dignità politica, siamo già usciti vincitori ancor prima di iniziare".