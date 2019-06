Palermo, riconoscimento professionalità dei Laureati in Scienze Motorie: mozione all'Ars

"Ho firmato la mozione avente per tema 'Interventi a livello nazionale per il riconoscimento della figura professionale del laureato in scienze motorie e per l’erogazione di prestazioni di attività fisica e motorie finalizzate alla prevenzione ed alla cura delle patologie' presentata la scorsa settimana all’ARS con primo firmatario l’On. Luca Sammartino". Lo dichiara l’On. Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione Attività Produttive ARS.

“La mozione – spiega l’On. Cafeo – impegna il Governo Regionale a farsi promotore presso la conferenza Stato-Regioni del riconoscimento della laurea magistrale in Scienze Motorie come titolo valido per far parte di un equipe sanitaria”.

“Inoltre – prosegue il parlamentare regionale siracusano – nel testo è previsto l’impegno da parte del Governo di assumere ogni ulteriore iniziativa, anche d’intesa con le altre Regioni e Province autonome, nei confronti delle istituzioni dello Stato al fine di introdurre detrazioni e/o deduzioni fiscali per i cittadini che accedano alle prestazioni rese dai laureati in Scienze Motorie a scopo preventivo e terapeutico”.

“Considerata l’importanza di una sana attività fisica, da tempo riconosciuta come necessaria per la tutela e la promozione della salute – continua l’On. Cafeo – è evidente che non si può più trascurare il riconoscimento dell’unica figura che per legge può somministrare prestazioni di attività fisica e motoria preventiva e di supporto terapeutico, anche in riferimento ad un ampio novero di patologie croniche e degenerative”.

“L’adesione a questa mozione si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione e promozione della salute dei cittadini – conclude Giovanni Cafeo – e si collega all’iniziativa legislativa da me promossa che riguarda l’attivazione delle palestre della salute il cui DDL di attuazione auspico venga a breve incardinato in commissione”.