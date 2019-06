Siracusa, anziani: sindacati chiedono di istituire un Osservatorio della Qualità della Vita

Avviare un nuovo percorso per una governance non solo politica, ma anche istituzionale e sociale. Questi i temi trattati, questa mattina, al focus che si è tenuto tra i sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl, Uil, gli amministratori della provincia e i rappresentanti istituzionali.

"Negli ultimi anni di attività – affermano i rappresentanti sindacali dei pensionati (Tranchina per lo Spi Cgil, Polizzi per Fnp Cisl, Lantieri e Adamo per Pensionati Uil) abbiamo riscontrato la portata reale della crisi, abbiamo conosciuto le emergenze che ne sono derivate e rilevato come stiano continuando a generarsi disuguaglianze sempre più ampie nelle comunità, mentre sembra mancare la volontà del Governo di occuparsi, con linee di indirizzo e pianificazione di interventi mirati, di creare occupazione e lavoro"

Il motore di una nuova comunità, per gli anziani, secondo i sindacati potrebbe essere il lavoro di assistenza e cura per minori e anziani, sia domiciliare non specialistico che professionale.

I sindacati hanno chiesto, inoltre, alle Istituzioni e ai Sindaci dei Comuni di concretizzare l’istituzione di un Osservatorio della Qualità della Vita del territorio.