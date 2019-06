La nave Dattilo in rada ad Augusta, aperta alle visite

Lunga 90 metri, la Nave Dattilo della Guardia costiera sarà in rada Augusta, sabato 15 giugno in occasione degli Open Day.

L'unità navale militare sarà possibile visitarla dalle ore 15:00 alle ore 19:00, prendendo imbarco, al porticciolo di “Terravecchia” della Base Navale di Augusta, sui mezzi messi a disposizione del Gruppo Barcaioli di Augusta.

La nave Dattilo ha svolto innumerevoli missioni d'altura a lungo raggio, effettuando attività di polizia marittima e di ricerca e soccorso in mare