Floridia, concluso il concorso “Amore per il Mare”: vince Miriam Dispensa

Giunge quest'anno alla ventesima edizione il concorso "Amore per il mare", promosso promosso dall’Istituto comprensivo “Alessandro Volta” di Floridia, con il contributo del centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania grazie ai progetti di educazione ambientale di “ScuolAmbiente”.

Temi centrali di quest'edizione la salvaguardia degli ambienti costieri e della biodiversità degli ecosistemi marini, i giovani e il rispetto del mare.

Prevista anche una sessione di pittura e grafica riservata agli alunni della scuola primaria e una sessione di spot video su supporto multimediale per gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Proprio quest’ultima sezione è stata aggiudicata dalla studentessa Miriam Dispensa della III A dell’istituto “Volta” di Floridia “per la profonda sensibilità dimostrata sui temi ambientali, il mare fonte di vita e di biodiversità che oggi purtroppo diventa luogo di accumulo di sversamenti inquinanti e di plastica” si legge sulla motivazione.

La cerimonia di consegna del premio si è svolta nei locali dell’Istituto comprensivo “Volta” di Floridia, in ricordo del docente Nando Amato.