Siracusa, resti di un antico cimitero nel cantiere di un supermercato in via Bufardeci: Granata chiede un atto ispettivo

Un atto ispettivo immediato all’interno del cantiere edile di via Emilio Bufardeci 3 dove sarebbero emersi resti e tracce di un antico cimitero. Lo ha chiesto l'assessore alla Cultura del Comune di Siracusa Fabio Granata con una nota ufficiale, indirizzata alla Soprintendente ai Beni culturali Donatella Aprile, all’assessore all’Urbanistica Giusy Genovesi, al Comandante della Polizia Municipale e al Comandante Nucleo Tutela Archeologica dell’Arma dei Carabinieri.

“Si tratta di un cantiere finalizzato alla costruzione di un supermercato – ha dichiarato l'assessore Granata - in un terreno dove precedentemente sono state segnalate tracce di amianto e dove insistevano alcuni alberi di ulivo che sono stati espiantati. Sarebbe opportuno avere notizie certe sia sulla corretta eliminazione dell’amianto sia sul previsto reimpianto degli ulivi. Ritengo opportuno – conclude - che gli uffici preposti alla vigilanza e al controllo, effettuino un' urgente verifica per porre in essere eventuali provvedimenti anche perché sembra in atto stamattina una attività di copertura delle tombe emerse”.