Canicattini Bagni, lunedì e martedì disinfestazione nel centro cittadino

Saranno effettuati lunedì e martedì gli interventi di disinfestazioni, disposti dal Comune, nel centro abitato di Canicattini Bagni.

Pertanto si invita la cittadinanza ad adoperare le cautele del caso e a non riporre all’esterno derrate alimentari.

Per la prossima settimana in programma anche gli interventi di “deblattizzazione”, la disinfestazione anti blatte e anti scarafaggi, e la derattizzazione del centro abitato e zone limitrofe