Siracusa, via libera alla rimozione delle alghe a Fontane Bianche

E' arrivato l’ok da parte del Dipartimento Ambiente della Regione Sicilia per la rimozione della posidonia dalle spiagge di Fontane Bianche.

A renderlo noto è il consigliere Michele Buonomo: "Mi è stato assicurato dall’Assessore Coppa che l’esecuzione dei lavori di rimozione avverrà tra qualche giorno da parte di Tekra. La posidonia verrà rimossa nella sua totalità, stoccata in una grande area comunale, e ovviamente riportata sul posto a fine stagione come da prescrizioni ministeriali a tutela dell’impatto ambientale. Particolari cautele sono previste nella rimozione anche di rifiuti annidatisi, tra le alghe, per incuria e senso di inciviltà”.