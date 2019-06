Priolo Gargallo, investimenti e territorio: la Cna in aula consiliare

Investimenti, attività produttive e valorizzazione dei centri urbani. Sono questi i temi dell'incontro promosso dalla Cna che si terrà in aula consiliare a Priolo Gargallo, venerdì 14 giugno alle ore 18:30.

“Faremo insieme una riflessione che includa allo stesso tempo la prospettiva dei centri urbani e delle imprese che operano al loro interno – dichiara Giuseppe Bellanza, presidente comunale di CNA Priolo Gargallo – nell’ottica di immaginare in un futuro prossimo condizioni favorevoli per eventuali investitori, senza sottovalutare l’impatto per la città”.

All'iniziativa sono invitate anche le amministrazioni comunali dei comuni siracusani