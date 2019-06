Siracusa, vertenza Hellatron: salvi tutti i posti di lavoro

Conclusione positiva per la vertenza Hellatron. Oggi in Confindustria a Siracusa è stato portato a termine l’affitto di ramo d’azienda con la firma del verbale tra 3r ambiente e le organizzazioni sindacali

Tutti i lavoratori sono quindi transitati con gli stessi orari, livelli e scatti di anzianità, quindi senza soluzione di continuità dalla Hellatron srl, in liquidazione, alla 3 r ambiente.

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto sin qui volto a preservare i livelli retributivi ed occupazionali di tutto il personale - commenta il segretario generale della Filcams Cgil, Alessandro Vasquez - I lavoratori riceveranno anche un pagamento anticipato di 15 giorni di retribuzione che verranno defalcati dai permessi maturati e non goduti ereditati dalla Hellatron srl e che consentirà un minimo di ristoro ai lavoratori impiegati".