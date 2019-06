Siracusa, possibile carenza idrica nella zona medio alta della città

A lavoro i tecnici della Siam, a partire da oggi ore 20, e fino a domani mattina, nella zona alta della città, motivo per il quale si potrebbero registrare carenze idriche.

Al fine di completare i lavori, sarà necessario sospendere il pompaggio verso il serbatoio di Bufalaro basso con un conseguente abbassamento di livello dell'acqua.

Le zone interessate sono: traversa Pizzuta, viale Scala Greca, viale Santa Panagia, via Antonello da Messina, viale Zecchino, Bosco Minniti, via Grottasanta, Mazzarrona, viale Tunisi e vie limitrofe.