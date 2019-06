Siracusa, interrogazioni all'Amministrazione: Amo Siracusa ne firma cinque

Cinque interrogazioni firmate dal gruppo Amo Siracusa per l'Amministrazione in vista del Question time fissato per il 27 giugno.

Come già annunciato, il gruppo chiederà chiarimenti sullo stato del manto stradale della bretella nord della ss 124 a seguito dei lavori fognari con l’istanza di intervento in danno da parte del Comune, e poi chiederà di:

- Organico della Polizia Municipale, attualmente inferiore di 34 unità rispetto a quelle previste in pianta organica sulla base della delibera di Giunta 249/2017 e la previsione di appena 8 nuove unità nel piano del fabbisogno 2019

- Manutenzione del verde pubblico cittadino, il cui capitolato d’appalto risulta privo di zone cittadine, come ad esempio Fontane Bianche, il cui decoro rappresenta imprescindibile cartina di tornasole dell’offerta turistica cittadina

- Manutenzione stradale di Traversa La Pizzuta, in particolare nell’area di ingresso dei locali dell’Azienda sanitaria provinciale e nel tratto ubicato nei pressi del complesso scolastico costituito dai licei Einaudi e Gargallo

- Sicurezza delle arterie cittadine Nino Consiglio, Braille e Ernesto Cosenza, oggetto di alcuni esposti dei residenti al fine di determinare ogni condizione possibile utile a segnalare il pericolo di un’elevata velocità e rallentare comunque la viabilità, stante le denunce trasmesse agli organi di controllo e il malvezzo di gare di motocicli da parte di gruppi di giovani.