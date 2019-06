Noto tra le località di mare "plastic free" della Guida Il mare più bello 2019

Noto tra le 32 località italiane inserite nella guida "Il mare più bello 2019" di Legambiente e Touring club, contraddistinte dal nuovo simbolo "plastic free" per segnalare i Comuni che hanno adottato misure di riduzione della plastica monouso sul proprio territorio.

Oltre a Noto altre 9 località sono siciliane: Realmonte (Ag), Capo d’Orlando (Me), Taormina (Me), Favignana (Tp), Malfa (Me), Santa Marina Salina (Me), Lampedusa e Linosa (Ag), San Vito lo Capo (Tp), Pantelleria (Tp).

Le altre sono San Vito Chietino (Ch), Maratea (Pz), Castellabate (Sa), Pollica (Sa), Capri (Na), Ischia (Na), Sperlonga (Lt), Riomaggiore (Sp), Vernazza (Sp), Bordighera (Im), Otranto (Le), Isole Tremiti (Fg), Carloforte (Sud Sardegna), Domus de Maria (Sud Sardegna), , Campo nell’Elba(Li), Capoliveri(Li), Marciana Marina (Li), Porto Azzurro (Li), Castiglione della Pescaia (Gr), Follonica(Gr), Scarlino (Gr), Chioggia (Ve).

"Si tratta - spiega Legambiente - di realtà all'avanguardia nella lotta alla plastica che dimostrano come sia urgente e possibile vietare l’uso delle stoviglie di plastica, stimolando il riutilizzo sui propri territori, e anticipando i tempi previsti per la direttiva europea sul monouso approvata a fine marzo".