Siracusa, standing ovation per Vanessa Redgrave al Teatro Greco: consegna del Premio Eschilo d'oro 2019. VIDEO

Tutti in piedi ad applaudire Vanessa Redgrave al Teatro greco di Siracusa questa sera per la consegna del Premio Eschilo d'oro 2019.

L'attrice inglese, premio Oscar nel 1978 e Golden Globe alla carriera, ha accolto con grande gioia il premio e la motivazione: è stata scelta dalla Fondazione Inda, Infatti, non solo per la sua eccezionale carriera d'attrice in teatro e al cinema, ma anche per il suo essere attivista, ormai da trent'anni, a difesa e tutela dei diritti dei più deboli, con particolare attenzione per i profughi. Al centro della scena insieme alla Redgrave, il presidente della Fondazione, Francesco Italia, il Sovrintendente, Antonio Calbi e la componente del Cda, Mariarita Sgarlata.

"I diritti umani - ha detto nell'incontro con i giornalisti che ha preceduto la cerimonia dell' antica cavea del Colle Temenite - appartengono a tutti e questa Sicilia e questa città lo hanno capito profondamente. Io rispetto - ha aggiunto con una forza e un'intensità che si legge in ogni suo sguardo e in ogni sua parola - coloro che danno rifugio ai profughi e i siciliani possono capire il dolore dei profughi perché hanno sofferto a loro volta per cercare e ottenere i loro diritti".