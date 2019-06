Asd Tennis Siracusa ritorna in serie C

E' durato un anno il purgatorio della Asd Tennis Siracusa che ritorna prepotentemente in serie C, dopo un anno trionfale in serie D1. Obiettivo raggiunto quindi per gli atleti capitanati dal giocatore-presidente Marco Farina, e dagli altri componenti Alessandro Miceli, Alberto Brancato e Rosario Belmonte. Gli aretusei, forti del 3/1 imposto nelle mura casalinghe, hanno battuto anche a domicilio durante la gara di ritorno il forte Country Club Palermo con il punteggio di 1/2. Questi gli incontri: Farina (2.8) b. La Fiora 63 63; Brancato (2.8) b. Bellinghieri (3.1) 7/6 6/0 e Brambille b. Miceli 6/2 6/1.

"Adesso cominceremo subito a lavorare per rinforzare la squadra per il futuro - ha dichiarato il capitano, Marco Farina - Abbiamo disputato una grande stagione e la coroniamo con una bella promozione"