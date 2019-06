Siracusa, inaugurato un Parco Giochi al giornalista Dino Cartia

Giornalisti, parenti e amici sono accorsi questa mattina all'inaugurazione Parco Giochi al giornalista Dino Cartia, morto nel 2012 all'età di 71 anni, tra via Basento, via Adige, via Tevere, via Tagliamento.

A scoperchiare la targa il sindaco Francesco Italia, insieme alle figlie del giornalista Loredana e Barbara.

"Una bella giornata non solo per i giornalisti, ma anche per tutti i siracusani che ricordano un uomo appassionato, un uomo determinato, che amava molto il suo lavoro e questa città. - ha detto Italia - L'idea di scegliere questo parco, non è solamente legata alla memoria di Dino Cartia, ma rappresenta un’occasione per arricchirlo di contenuti, attraverso la collaborazione dell'Assostampa che, insieme alla famiglia, ha in mente di proporre una serie di attività di intrattenimento culturale"