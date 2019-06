Siracusa, inchiesta rifiuti a Gela: M5s "servono rassicurazioni e nuova gara settennale"

Chiarezza e trasparenza su servizio di igiene urbana A dirlo sono i deputati regionali e nazionali del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, Paolo Ficara e Stefano Zito, in seguito alla chiusura dell’inchiesta giudiziaria sul servizio rifiuti a Gela, che vede coinvolte dieci persone della ditta Tekra, che ha l'appalto anche a Siracusa.

"Un quadro che accende un campanello d'allarme – proseguono - e per il quale sarebbe utile avere rassicurazioni da parte degli uffici comunali, anche in virtù del fatto che l'azienda salernitana al momento gestisce il servizio non avendo a oggi sottoscritto il contratto con il Comune di Siracusa nonostante l'affidamento a febbraio".

"Dobbiamo velocizzare i tempi della pubblica amministrazione - continuano i parlamentari - e al Governo centrale stiamo operando a tal fine. Un passaggio importante in tal senso sarà l’imminente approvazione dello Sblocca cantieri, grazie al quale ci sarà una normativa snella ma sicura che consentirà al Comune di poter sviluppare la gare in tempi celeri. La città chiede e merita un’efficiente gestione del ciclo dei rifiuti, visti anche i risultati fin qui deludenti fatti registrare da quella che a detta del duo Garozzo - Italia (nel giorno in cui annunciarono la vecchia gara settennale, poi annullata dai tribunali amministrativi) doveva essere una rivoluzione nel campo. È necessario un cambio di rotta, il Movimento fin da subito ha messo la gestione circolare dei rifiuti al primo posto dell'agenda di Governo, adesso tocca ai Comuni, compreso il nostro, mettersi al lavoro per conseguire i risultati".