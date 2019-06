Siracusa, ricevuta dal sindaco Vanessa Redgrave, Premio Oscar nel 1978

E' stata ricevuta dal sindaco Italia, a Palazzo Vermexio, questa mattina, Vanessa Redgrave, Premio Oscar nel 1978 per la sua interpretazione in “Giulia” di Fred Zinnermann. L'attrice accompagnata dal figlio, Carlo Gabriel Nero, sceneggiatore e registra, e dal soprintendente dell'Inda, Antonio Calbi.

Sei nomination in carriera, due Golden Globe e diversi riconoscimenti, la Redgrave riceverà questa sera alle 19 al Teatro Greco il premio Eschilo d’Oro. Alle 20.30 l’attrice sarà poi al Teatro Comunale per la proiezione di “Sea Sorrow”, documentario da lei diretto sulla storia dei rifiugiati in Europa. E proprio quello dei rifugiati è stato uno degli argomenti discussi nel corso dell'incontro con il Sindaco che ha avuto modo di raccontare la recente esperienza della Sea Watch approdata a Siracusa. All'attrice Italia ha ricordato come da sempre Siracusa si sia contraddistinta per i grandi valori della solidarietà e dell'accoglienza. Redgrave ha invitato il sindaco Italia a continuare nella sua attività umanitaria, suggerendogli di invitare i vertici dell'Unione europea a Siracusa per ascoltare, dalla viva voce di alcuni rifugiati, il dramma umanitario che si sta vivendo in Africa.