Siracusa, nascondeva in auto 110 grammi di cocaina: arrestato

A bordo di una Volkswagen Golf percorreva ad alta velocità la Mazzarrona, tanto da superare l'auto dei carabinieri.Dopo un breve inseguimento, la vettura è stata fermata e l'uomo a bordo perquisito. Quest'ultimo è stato trovato in possesso di 110 grammi di cocaina contenuti in una confezione in plastica sottovuoto.

Inoltre, è stata rinvenuta una somma di 400 euro, ritenuta frutto di attività di spaccio.

Il denaro e la droga sono stati sequestrati. L'uomo, Tullio Caia, 35enne siracusano, pregiudicato, è stato ammesso agli arresti domiciliare