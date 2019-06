Giornata mondiale del donatore di sangue, porte aperte nei centri trasfusionali del Siracusano

Porte aperte venerdì 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, alle Unità di Raccolta Ospedaliere di Augusta, Avola, Lentini, Noto e Siracusa.

"Grazie alla presenza di oltre 17.000 donatori attivi e periodici in tutti i Comuni, all’intensa opera delle associazioni ed all’impegno di tutti gli operatori delle unità e dei Punti di Raccolta diffusi sul territorio – dice il direttore della Struttura Trasfusionale Dario Genovese - la provincia di Siracusa gode una condizione di privilegio. Purtuttavia, c’è sempre bisogno di un’azione costante a sostegno del sistema trasfusionale provinciale per potere mantenere gli standard raggiunti e per far fronte alle richieste trasfusionali in progressivo aumento".

La Struttura Trasfusionale dell’Asp di Siracusa diretta da Dario Genovese, ha raccolto e lavorato, nel corso del 2018, 21.523 unità di sangue intero e di emocomponenti. Sono stati distribuiti e trasfusi: 964 emocomponenti nel presidio ospedaliero Muscatello di Augusta; 2.029 negli ospedali Avola-Noto; 3.110 in quello di Lentini e ben 9.921 nell’ambito degli ospedali Umberto I e Rizza di Siracusa. Le persone sottoposte a terapie trasfusionali sono state 3.218, tra le quali oltre 160 talassemici periodicamente trasfusi con concentrati di globuli rossi.