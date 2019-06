Siracusa, disabili gravissimi: restituiti alla Regione 140 mila euro

Restituiti alla Regione siciliana, dal Distretto Socio Sanitario 48, 139.592,97 euro non utilizzati per disabili gravissimi. A dirlo Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’Ars, insieme ai Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota, Mauro Basile.

"Tutto ciò non solo è insopportabile, ma è una vera e propria vergogna! - dichiarano - Come è possibile, infatti, solo pensare di non spendere risorse a favore dei disabili gravissimi?".