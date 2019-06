Siracusa, potenziamento Università: La Mesa "Organizzare seduta di Consiglio comunale aperta"

Potenziamento dell’offerta formativa del'Università di Siracusa. Questo il tema sul quale la consigliera comunale, Pamela La Mesa (partito democratico), chiede al sindaco, alla Giunta e al presidente del consiglio comunale, una seduta aperta in Aula.

In particolare, La Mesa, chiede di conoscere: in che maniera l’Amministrazione comunale intende rilanciare l’Università nella nostra città, come vuole contribuire a consolidare i corsi di laurea già esistenti e a potenziare l’offerta formativa; e la volontà e le modalità di condivisione delle iniziative da parte delle Università, gli accordi sottoscritti per la loro realizzazione, i tempi previsti per l’attuazione, i locali individuati per ospitare gli eventuali nuovi corsi di laurea, la quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili.