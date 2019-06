Augusta, trasportava un pesce spada nel cofano dell'auto: denunciato e sanzionato

E' stato sorpreso, dalla Guardia costiera, mentre trasportava, nel bagagliaio della propria auto, un pesce spada, frutto di una battuta di pesca accidentale. Per tale motivo è stato denunciato e sanzionato un pescatore con una sanzione di mille euro, in quanto l’esemplare era stato sbarcato in una zona non consentita. Visto il cattivo stato di conservazione del pesce, il personale Asp ha ritenuto il prodotto ittico non idoneo al consumo ed è stato sequestrato