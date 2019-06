Siracusa, incendio in casa: tempestivo l'intervento della Polizia

Fumo denso e fiamme da un'abitazione al terzo piano di via San Sebastiano attirano l'attenzione di poliziotti di quartiere che lanciano l'allarme, evitando il peggio. E' accaduto questa mattina: gli agenti hanno chiamato i vigili del fuoco e messo in sicurezza gli inquilini che non si erano accorti di nulla. L'incendio si era originato da un impianto di aria condizionata posto sul balcone. L'intervento tempestivo degli agenti nel domare il fuoco, ha impedito che questo potesse propagarsi.