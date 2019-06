Siracusa, viabilità provinciale: finanziati interventi per 992mila euro

Manutenzione straordinaria per le strade provinciali. Il Ministero per le infrastrutture ha messo a disposizione del libero Consorzio Comunale di Siracusa 992.000 euro per tutte e tre le aree geografiche: zona nord, zona sud e zona centro. Per ciascuna zona sono destinati 300.000 euro per realizzare lavori di ripristino del piano viario, opere di protezione e segnaletica. Per la zona sud i lavori sono stati aggiudicati all’impresa A.G.R. SRL di Valderice in provincia di Trapani e adesso l’Amministrazione dovrà procedere alla stipula del contratto.

Per quanto riguarda la zona nord, gli interventi saranno eseguiti dalla ditta Macos di Agrigento, con la quale è già stato stipulato il contratto.

Per la viabilità della zona centro i lavori sono stati aggiudicati all’impresa GEODESIA SRL di Vallelunga Pratameno in provincia di Caltanissetta. Anche in questo caso è già stato stipulato il contratto.

Gli altri 92.000 euro serviranno per l’illuminazione delle strade provinciali. I lavori sono stati aggiudicati all’impresa CO.ANT SRL con sede a Mussomeli in provincia di Caltanissetta.

Questo finanziamento si riferisce al 2018. Per quanto riguarda invece gli anni che vanno dal 2019 al 2023, Il Libero Consorzio Comunale ha presentato un piano di programmazione dei lavori per tutte le arterie provinciali. Il piano è stato accettato, con l’approvazione dei progetti esecutivi. Per il 2019 sono stati già finanziati interventi per un totale di quasi due milioni e mezzo di euro, che riguardano lavori di messa in sicurezza.

Zona Nord: sulle provinciali N. 16 (Lentini-Scordia), n. 13 (Francofonte-Scordia), n. 99 (primo accesso a Francofonte), SR n.1 (via del Re). Ottocentomila euro la somma messa a disposizione dal Ministero.

Zona Centro: per le strade provinciali n. 90 (Palazzolo-Falatia-Castelluccio), n. 52 (Belfronte-Taverna), n. 9 (Carlentini-Sortino), n. 29 Sortino-Ficazzi), n. 77 (Fusco-Tremilia-Grottone), n. 46 (siracusa-Belvedere-Carancino), n. 25 (Floridia-Prioolo), n. 36 (Solarino-Diddino), n. 104 (Carrozieri-Milocca-Ognina-Fontane Bianche).

Zona Sud: le provinciali: n.8 (Renna-Torresena-Spolveria), n. 19 (Noto-Pachino-Marzamemi), n. 22 (Pachino-Ispica), n. 85 (Marzamemi-Chiaramida), n. 100 (Burgio-Luparello). Anche in questo caso l’importo è di ottocentomila euro.

Per l’anno 2019, il Ministero dell’infrastrutture ha finanziato (poco più di ottantamila euro) interventi di manutenzione straordinaria per il miglioramento dell’impianto di illuminazione sulla provinciale n. 46 (Siracusa-Belvedere-Carancino).