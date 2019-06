Siracusa, venerdì la Giornata Mondiale del Donatore di sangue

Anche l’Avis Comunale di Siracusa festeggia, il 14 giugno, la Giornata Mondiale del Donatore di sangue ed emoderivati 2019. Lo slogan dell'edizione di quest'anno è "Sangue sicuro per tutti".

Si comincia venerdì 14 giugno con la lettura del messaggio dell’OMS al Teatro Greco di Siracusa da parte di un attore del cast, prima dell’inizio dello spettacolo “L’Elena”. La serata continua presso la sede dell’Avis Comunale di Siracusa di Via Von Platen, 40 alle 19 con un appuntamento dedicato alle famiglie che vedrà la partecipazione del Circo Riccio; alle 20 dj set con “Denny Schiavone Dj” e alle 21.30 esibizione del gruppo “The Sky Full Of Sounds”, coldplay tribute Band. Dalle 19.30 “salsicciata” per tutti i partecipanti. Durante la serata saranno premiati alcuni donatori che hanno raggiunto significati traguardi in numero di donazioni.

I festeggiamenti continueranno per i medici e gli addetti ai lavori sabato 15 giugno alle 9,00 presso la sala “Corrado Ventaglio” dell’Avis Comunale di Siracusa con il convegno dal titolo “La qualità e l’appropriatezza delle cure nel paziente talassemico ed ematologico” che vedrà la partecipazione di medici ed esperti del settore.

L'obiettivo di quest'anno è è sensibilizzare non solo i cittadini, ma anche i governi e i servizi sanitari affinché adottino politiche di promozione e difesa del dono volontario, non retribuito, periodico, associato, responsabile e anonimo.