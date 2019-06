Siracusa, sicurezza lavoro: Ugl davanti le portinerie della zona industriale

Davanti tutte le portinerie della zona industriale per fornire ai lavoratori una corretta informazione su sicurezza a lavoro.

E' l'iniziativa di Ugl Giovani - Ugl Chimici che si terrà giorno 13 a partire dalle ore 6,15 fino alle ore 7,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.

Il sindacato distribuirà un questionario da compilare in maniera anonima al fine di una presa di coscienza.

In Italia i morti su lavoro sono in aumento, solo negli ultimi anni, si contano oltre 13.000 vittime, più di 30 a settimana e il dato non accenna a diminuire.