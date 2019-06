Siracusani sempre più indebitati, prima provincia in Sicilia per debito pro capite medio

I residenti della provincia di Siracusa sono tra i più indebitati della Sicilia con un debito medio di 7.576 euro, che gli attribuisce il triste e preoccupante primato. Sul podio dopo Siracusa, ci sono la provincia di Catania con un debito di 7.422 euro a testa e Palermo con 7.273 per ognuno.

La stima arrivano da un'elaborazione di Federconsumatori Sicilia su dati della Banca d'Italia. L’analisi allargata da dicembre 2015 a giugno 2018. La media regionale si attesta a 6.605 euro a testa.

Nel caso della provincia di Siracusa a pesare, secondo Federconsumatori, è stata probabilmente la crisi del tessuto industriale locale.

I siciliani appaiono sempre più indebitati, e in molti casi per fare fronte alle spese di consumo, concesso da banche e finanziarie per acquistare gli elettrodomestici.

La voce più alta è ancora il mutuo casa, che pesa per il 53,4 per cento a livello regionale. Ma il credito al consumo aumenta in maniera esponenziale: la crescita annua è del 5,2 per cento.