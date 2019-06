Canicattini Bagni, disponibile il bonus bebè: i requisiti

Disponibile il Bonus di 1.000 euro per la nascita o l’adozione di bambini nel 2019. La domanda è scaricabile dal sito del Comune di Canicattini Bagni.

Per usufruirne bisogna essere cittadino italiano o cittadino comunitario, o straniero titolare di permesso o carta di soggiorno; essere residente nel Comune di Canicattini Bagni al momento del parto o dell’adozione; e i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Sicilia da almeno un anno al momento del parto, che deve avvenire nel territorio siciliano.

L’istanza, con allegata la documentazione richiesta, deve essere presentata al Comune, per posta raccomandata A/R o direttamente presso lo sportello dei Servizi Sociali, entro le seguenti scadenze:

a) per i nati nel primo semestre 2019 (dal 1/01/2019 al 30/06/2019) entro il 15 Luglio 2019;

b) per i nati dal 1 Luglio 2019 al 31 Dicembre 2019, entro il 15 Gennaio 2020.

Requisito economico: avere Isee con un valore massimo di 3mila euro riferito all’intero nucleo familiare.