Canicattini Bagni e Palazzolo Acreide, cinghiali e maiali a ridosso dei comuni

Cinghiali e maiali, in cerca di cibo, distruggono agricoltura e attaccano animali domestici a ridosso dei comuni di Palazzolo Acreide e Canicattini Bagni. A dirlo è Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’Ars

Per evitare ulteriori danni - dice Vinciullo - sarebbe necessario ed urgente attivarsi, trovando soluzioni immediate e non più rinviabili, anche, se necessario, abbattendo questi capi in eccesso. Al Corpo Forestale l’invito a vigilare ed a trovare immediatamente soluzioni adeguate al problema evidenziato".