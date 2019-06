Siracusa, conclusa la quarta edizione del premio “La Cultura del Mare”

“Il rispetto delle norme per proteggere il mare e valorizzarlo come risorsa comune”. Questa la traccia su cui gli studenti, partecipanti alla quarta edizione del premio “La Cultura del Mare” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Siracusa, hanno realizzato i loro elaborati. La premiazione è avvenuta nella sala Ferruzza-Romano dell’Area marina protetta del Plemmirio, al Castello Maniace, a Siracusa. La Società Lukoil s.p.a., promotrice del Premio, ha offerto agli studenti vincitori dei buoni per l’acquisto di attrezzature per il mare e ai docenti delle medaglie in argento, commemorative della manifestazione e rappresentanti l’effigie di una maschera del teatro classico.

I primi premi per la scuola di primo grado sono stati così attribuiti:

- per le prime classi ai ragazzi della 1 C del 7° istituto comprensivo di Siracusa “G.A. Costanzo”, che sotto la guida delle professoresse Auricchia e Licciardello hanno realizzato una splendida tartaruga caretta caretta, che al termine della manifestazione è stata donata dalla scuola alla Capitaneria di Porto di Siracusa;

- per le seconde classi sono stati premiati gli alunni della 2 B del 7° Istituto comprensivo di Siracusa “G.A. Costanzo” che coordinati dalla professoressa Baio hanno prodotto un imponente plastico rappresentante la grotta della “Pillirina" caratterizzata da un gioco di luci e ombre;

- per le terze classi è stato premiato il pannello decorativo intitolato “no al mare di plastica” realizzato con materiali di risulta dagli allievi della 3B del 7° istituto comprensivo di Siracusa “G.A. Costanzo” guidati dalle professoresse Calleri, Longo e La Fiaccola.

Il primi premi per la scuola di secondo grado sono stati attribuiti

- alla classe 5B del liceo artistico “A. Gagini”, indirizzo Arti figurative, che guidate dalla professoressa Santi Zocco ha prodotto un elaborato audio visivo con tecniche di animazione digitale. Il lavoro si è sviluppato in due fasi: una esplicativa, finalizzata alla sensibilizzazione degli allievi e una pratica, in cui i ragazzi e il docente insieme si sono recati all’Area marina protetta del Plemmirio effettuando la pulizia della spiaggia della “Pillirina” raccogliendo in una sola giornata ben trenta sacchi di spazzatura.

- all’alunna Martina Esposito della classe 1 C del Liceo Artistico “A. Gagini”, indirizzo Discipline Pittoriche, che coordinata dal professore Bonnici, ha prodotto un elaborato grafico caratterizzato da semplicità e freschezza della narrazione figurale e un minimalismo delle forme.

Si è particolarmente distinto l’elaborato realizzato dall’allieva Italia Stefania Ambra della classe 1A del 2° Istituto Comprensivo di Floridia “A. Volta”che sotto la guida della professoressa Rosalba Ventura ha realizzato un accurato disegno caratterizzato da toni marcati e accesi e da una visione idillica del nostro mare; un elaborato che in sé racchiude la realtà vista con i dolci occhi di una adolescente.