Siracusa, Piano di intervento in caso di terremoto: interrogazione della consigliera Ficara

Un’interrogazione con risposta scritta sull’adozione di piani di intervento a Siracusa in caso di sisma, sullo stato di salute degli edifici e sulla possibilità di sfruttare il “Sisma bonus” come rimborso per le spese sostenute dai cittadini è stata presentata dalla consigliera comunale del M5S, Chiara Ficara.

L’interrogazione ha ottenuto riscontro dall’Ufficio diretto dall’Ingegnere Petracca, che ha condiviso la preoccupazione sullo stato di salute di parecchi immobili della città, richiamando la competenza del Dirigente Lavori Pubblici che dovrà trovare le opportune soluzioni per un censimento.

L’ufficio di competenza sta predisponendo la revisione generale del piano di emergenza del Comune di Siracusa con un fascicolo del fabbricato per ogni immobile che stabilisca tempi e modalità di eventuali interventi e per ottenere una mappa informatizzata territoriale con i punti critici di intervento in caso di calamità, accedendo alle agevolazioni di sisma bonus.