Siracusa, bando per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici, telefonici, segnaletica: i dubbi dell'ex ass. Foti

Pubblicato sul sito del Comune di Siracusa l'estratto del bando di gara con scadenza 22 luglio per la presentazione delle offerte, per il “servizio di manutenzione degli impianti elettrici, telefonici, segnaletica orizzontale,verticale e luminosa e reperibilità per pronto intervento”.

A segnalarlo è l'ex assessore ai Lavori pubblici, Alfredo Foti, che, al riguardo, esprime alcune perplessità.

"Da una lettura veloce - scrive in una nota - ho potuto riscontrare che rispetto all’appalto precedente sono sparite le voci relative ai servizi del pronto intervento per la riqualificazione delle sedi stradali e della manutenzione e pulizia di caditoie e chiusini. La base d’asta - aggiunge - è scesa da 2,8 milioni di euro a 1,7 milioni di euro per una durata immutata di 4 anni. Ecco da cittadino mi chiedo e chiedo al Consiglio Comunale ed all’amministrazione che conseguenze ci saranno in termini di ricadute occupazionali e in termini di servizi alla città?"