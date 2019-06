Un elicottero si schianta sul tetto di un grattacielo a New York, un morto

Un elicottero si è schiantato su un edificio a New York e dall'incidente si sarebbe scatenato un incendio. Il grattacielo contro cui si è schiantato l'elicottero è al 787 Seventh Avenue, sulla 51ma strada. I pompieri di New York confermano che c'è almeno una vittima nell'incidente dell'elicottero: si tratta del pilota del velivolo. A bordo - secondo quanto riferiscono i media - non c'erano altri passeggeri.