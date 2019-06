Siracusa, lo spettacolo indecoroso dei contenitori degli indumenti usati alla Pizzuta: adesso c'è anche chi fa razzia al loro interno

Strapieni e debordanti: sono i contenitori di abiti usati piazzati in tutta la città di Siracusa, ma, che come dimostra la foto pubblicata a corredo dell'articolo, non vengono svuotati con adeguata regolarità. I sacchi con gli indumenti che non riescono più ad entrare nel contenitore, vengono lasciati di fuori, dando vita ad uno spettacolo indecoroso.

Ma non è tutto: da diverse segnalazioni che sono giunte in redazione, accade anche che i sacchi siano rovesciati sull'asfalto da persone alla ricerca di qualcosa che possa essere loro utile. Questi individui arrivano persino a tirare fuori i sacchi dai contenitori, ad aprirli, abbandonandone poi il contenuto per strada. Questa la situazione nel quartiere della Pizzuta, dove, in alcuni casi, il contenuto dei sacchetti invade anche la sede stradale.