Floridia, chiude Uno Discount: dipendenti in cassa integrazione

Triste epilogo per la sorte di Uno Discount a Floridia e per i dipendenti del punta vendita.

L'azienda Roberto Abate spa, infatti, ha comunicato la chiusura del supermercato di Floridia a partire da mercoledì 12 di Giugno e la disposizione di tutti i dipendenti in CIGS.

Immediata la risposta del sindacato e del Comune di Floridia che chiedono, assieme alla Parrocchia di S. Giovanni Bosco, un incontro urgente in Prefettura a Siracusa.

"E' inaccettabile - scrive il segretario generale della Filcams Cgil aretusea, Alessandro Vasquez - abbiamo più volte richiesto un incontro alle parti. Mai un contatto da parte del Gruppo Radenza che ha acquistato l'immobile tramite asta giudiziaria. Avevamo richiesto un tavolo di raffreddamento presso l'ispettorato del lavoro, non avendo ad oggi ricevuto risposta ed avendo appreso la notizia della chiusura giorno 12, ci siamo subito mossi di concerto col Comune di Floridia e il sindaco Limoli per chiedere un incontro urgente presso la Prefettura, richiesta alla quale si è voluta associare la chiesa di riferimento per gli abitanti della zona Marchesa di Floridia, la Parrocchia San Giovanni Bosco con Don Giuseppe Gurciullo."

Vasquez non esclude ulteriori azioni di lotta.