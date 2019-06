Siracusa, lavori per la realizzazione della tubazione fognaria su SS 124: l'interrogazione in Aula

Il degrado della bretella di servizio lato nord della Ss 124 finisce in un'interrogazione, depositata questa mattina dal gruppo Amo Siracusa, in vista del consiglio comunale del 27 giugno.

L'interrogazione, in particolare, riguarda i lavori per la realizzazione della tubazione fognaria che hanno avuto luogo nei mesi scorsi proprio nei pressi della Ss 124.

“Si tratta – spiegano i consiglieri comunali Gaetano Favara, Michele Mangiafico e Carlos Torres – di un’arteria cittadina che serve il nuovo centro comunale di Protezione civile, un centro sportivo frequentato da numerosi concittadini e diverse altre proprietà private. Lo stato di degrado in cui l’impresa sopra citata ha lasciato l’arteria stradale è foriero di possibili incidenti, determinando rischi non indifferenti per chi percorre questa strada. Ci risulta che la Direzione Lavori del Comune di Siracusa avrebbe inviato il 13/05/2019, il 20/05/2019 e il 05/06/2019 tre successive comunicazioni a mezzo Pec per chiedere il ripristino dello status quo ante della strada, riscontrando solo un intervento “palliativo” avvenuto il 20/05/2019 assolutamente non risolutivo del danno determinatosi sull’arteria in questione a causa dei lavori. Per far comprendere quale sia lo stato dei luoghi ancora oggi, abbiamo anche prodotto un corredo fotografico. Non riteniamo che questo sia un comportamento responsabile e consapevole delle ragioni di incolumità che possono determinarsi per le persone che transitano lungo questa arteria e che non sono poche per la presenza sulla stessa strada di diverse altre proprietà. Non comprendiamo come mai, a fronte di questo comportamento, il Comune di Siracusa non abbia ancora assunto la determinazione di agire in danno alla stessa impresa ripristinando le condizioni originarie del manto stradale e restituendo alla strada le condizioni di sicurezza necessarie”.