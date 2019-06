Noto, rubano gasolio da bus pubblico: arrestati in due

Sono stati sorpresi, dai Carabinieri, mentre erano intenti a rubare del carburante da un bus pubblico in sosta nell'area parcheggio di contrada Passo Abate.

A finire in manette per furto aggravato Salvatore Grande, 21 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, e un minore.

I due, secondo i Carabinieri, si sarebbero introdotti all'interno del parcheggio con diverse taniche, ma una pattuglia li avrebbe sorpresi che già avevano riempito alcune taniche col gasolio.

Grande è stato condotto al Cavadonna, l'altra persona al CPA per minori di Catania.